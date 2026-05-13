Tanques a disparar, soldados em movimento: as últimas imagens da guerra na Ucrânia

Há 59 min

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as Forças Armadas retomaram a sua operação militar especial após o fim do cessar-fogo, tendo revelado imagens da linha da frente, enquanto a Ucrânia informou ter repelido com sucesso os ataques russos.

As forças russas respeitaram o cessar-fogo do Dia da Vitória de sexta-feira para segunda-feira, mantendo-se nas posições que ocupavam durante todo o período, afirmou o ministério em comunicado.