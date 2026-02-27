Tal como as vítimas de Epstein, "o ser humano pode ser refém de um triângulo tóxico". Especialista explica

Há 1h e 13min

O psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovio explica que dinâmicas referidas no escândalo em torno de Jeffrey Epstein assentam num “triângulo tóxico” de poder, dinheiro e sexo, associado a manipulação e cultura de narcisismo. O especialista afirma que a intervenção da Justiça tem um impacto reparador nas vítimas e pode quebrar o silêncio através de um “efeito gatilho” de coragem

Comentadores

11:34
opinião
Jorge Saramago

"Esta guerra significa a incapacidade que o Paquistão tem tido de resolver um problema interno"

Há 4 min
04:53

Caso Epstein: "A questão de chamar Hillary Clinton parece realmente politizada"

Há 5 min
03:12
opinião
Afonso Azevedo Neves

Caso Epstein: "Temos assistido a um aumento da tensão com o Irão à medida que as informações são cada vez mais graves. Não é uma coincidência"

Há 1h e 7min
14:44
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Dá a sensação de que o Irão está a tentar repetir os procedimentos nas negociações com os EUA, talvez assessorado pela equipa de Putin"

Há 1h e 8min
09:30
opinião
José Tomaz Castello Branco

"A embaixada dos EUA em Israel acredita fortemente na possibilidade dessa guerra" com o Irão

Há 1h e 8min
06:57

Caso Epstein: "Pouco se fala daquilo que é a proteção da privacidade das vítimas"

Há 1h e 13min
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:45
opinião
Rui Santos

Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"

Ontem às 12:33
02:00

Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE

Ontem às 23:46
09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

25 fev, 13:59
00:46

As primeiras imagens da grande operação militar do Afeganistão contra o Paquistão

Ontem às 20:20
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto

Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura

25 fev, 23:26
01:05
opinião
Luís Vilar

"No comportamento, o Benfica não é europeu, é distrital. O Sporting de Lisboa é mas é o Benfica de Lisboa

Ontem às 20:59
25:05

"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra

Ontem às 13:22
15:26
opinião
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

25 fev, 15:55
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

Há 1h e 5min
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

Ontem às 23:47
01:59

CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem

Ontem às 10:34