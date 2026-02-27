Tal como as vítimas de Epstein, "o ser humano pode ser refém de um triângulo tóxico". Especialista explica

Há 1h e 13min

O psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovio explica que dinâmicas referidas no escândalo em torno de Jeffrey Epstein assentam num “triângulo tóxico” de poder, dinheiro e sexo, associado a manipulação e cultura de narcisismo. O especialista afirma que a intervenção da Justiça tem um impacto reparador nas vítimas e pode quebrar o silêncio através de um “efeito gatilho” de coragem