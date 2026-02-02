Subida "brutal" do caudal do Sado em Alcácer do Sal. Descida "mais lenta" a partir das 4:00
Henrique Mateus
Jornalista e pivô de desporto TVI e CNN Portugal
Há 2h e 1min

As autoridades admitem planos de evacuação se as águas galgarem as zonas ribeirinhas, mas garantem que, em Alcácer do Sal, “a situação está totalmente controlada”, apesar da “subida brutal do nível do caudal do rio Sado”.

De acordo com o repórter da CNN Portugal Henrique Mateus, a Proteção Civil prevê que o caudal suba mais um pouco e comece a descer a partir das quatro da manhã, dependente da precipitação e da gestão das barragens.

