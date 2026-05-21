SOS no meio do fogo: as imagens do resgate de um homem perdido no meio de um incêndio na Califórnia

Há 1h e 22min

As equipas da Guarda Costeira dos EUA resgataram um homem de 67 anos que ficou à deriva durante a noite na Ilha de Santa Rosa, na Califórnia, depois de o seu veleiro ter colidido com rochas no meio de incêndios florestais nas proximidades.

Um vídeo divulgado pela Estação Aérea da Guarda Costeira de Ventura mostrou um helicóptero a lançar um cesto de resgate para içar o homem, que saiu da situação ileso, para um local seguro, bem como o incêndio florestal a deflagrar na ilha.

Nessas mesmas imagens é possível ver uma mensagem de SOS que o homem conseguiu fazer no meio da devastação.