Sondagem da CNN Portugal "mostra que o PS está a ter grande dificuldade em renovar o seu eleitorado"

Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção

29 dez 2025, 17:42

Miguel Santos Carrapatoso, comentador da CNN Portugal, afirma, no entanto, que houve, segundo a última sondagem, “uma ligeira recuperação junto do eleitorado mais velho, que foi o suporte de vida do Partido Socialista nas últimas eleições”.