Sobre as burlas e os furtos em tempo de calamidade: veja este vídeo e partilhe-o com os seus familiares, amigos, conhecidos

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 1h e 10min

O especialista em segurança Paulo Dias alerta para o aumento de crimes de oportunidade nas zonas afetadas pela tempestade, com falsos agentes a explorar populações fragilizadas. No CNN Top Story desta quinta-feira, aconselha a não permitir entradas em casa, não efetuar pagamentos e contactar de imediato as autoridades