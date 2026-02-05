Sobre as burlas e os furtos em tempo de calamidade: veja este vídeo e partilhe-o com os seus familiares, amigos, conhecidos
Paulo Dias
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.
Há 1h e 10min

O especialista em segurança Paulo Dias alerta para o aumento de crimes de oportunidade nas zonas afetadas pela tempestade, com falsos agentes a explorar populações fragilizadas. No CNN Top Story desta quinta-feira, aconselha a não permitir entradas em casa, não efetuar pagamentos e contactar de imediato as autoridades

Comentadores

06:25

"Porventura não chegou a informação necessária ao Governo para ter uma percepção diferente"

Há 10 min
04:33

"Todo o protocolo de decisão pós-catástrofe é uma desgraça em Portugal"

Há 10 min
03:57
opinião
Paulo Dias

Sobre as burlas e os furtos em tempo de calamidade: veja este vídeo e partilhe-o com os seus familiares, amigos, conhecidos

Há 1h e 10min
06:16
opinião
Comandante Luís Martins

"Não faz qualquer tipo de sentido haver o dia das eleições. Temos zonas com muitas ocorrências e vamos ter mesas de voto encerradas"

Há 2h e 53min
13:16
opinião
Rogério Alves

"Só é assegurado aquilo que está na apólice". Seguros cobrem parte dos danos, mas "é bom que haja um apoio do Estado"

Ontem às 23:45
06:57
opinião
Rui Calafate

"Não sei se Maria Lúcia Amaral vai ter condições para continuar muito mais tempo"

Ontem às 23:45
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Ontem às 00:08
01:46

Mar galga o areal e coloca Algarve sob alerta laranja. "Ainda não há populações ou casas em risco"

Ontem às 11:23
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

3 fev, 21:41
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

Ontem às 17:36
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Hoje às 00:36
01:04

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

3 fev, 22:21
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
01:29

Esta era a única via para chegar a uma aldeia no Alentejo. Agora é um rio autêntico

Ontem às 18:24
08:03

Mau tempo: "Próximas 24 horas vão ser muito complicadas" e "vida humana tem de ser prioritária"

Ontem às 11:42
08:54

Moedas pede "muita atenção" para as próximas horas, ordena encerramento dos jardins municipais e recomenda teletrabalho às empresas

Ontem às 16:45
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Hoje às 00:20