"Só podemos apontar para o óbvio: Marrocos é que permitiu que isto acontecesse, abriu as fronteiras"
Jornalista nascido em Madrid de mãe portuguesa. Comentador da CNN Portugal e correspondente do canal espanhol La Sexta.
Há 1h e 55min
Enrique Pinto-Coelho avalia a resistência do primeiro-ministro espanhol face à onda de críticas desencadeada pela crise migratória que se abateu sobre o exclave espanhol de Ceuta. O comentador da CNN Portugal tenta ainda antecipar as pretensões marroquinas ao "abrir as fronteiras", permitindo que a invasão acontecesse.