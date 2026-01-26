"Só haverá um verdadeiro cessar-fogo em Gaza com a construção de medidas de confiança de parte a parte"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 45 min

O major-general Agostinho Costa analisa a importância do papel da mediação internacional em Gaza para a normalização das relações

Comentadores

03:29
opinião
Arnaut Moreira

"A Rússia quer estar em negociações permanentes porque tem receio que os EUA imponham mais sanções"

Há 3 min
03:11
opinião
Jorge Botelho Moniz

O "homem forte" das negociações "não está preocupado com a qualidade de vida dos ucranianos"

Há 4 min
03:49
opinião
Manuel Serrano

"Kaja Kallas foi demasiado belicosa para o que a situação na Ucrânia exigia"

Há 5 min
05:29

"Desengane-se quem ache que as polícias nos Estados Unidos têm muita formação"

Há 29 min
03:08
opinião
Mário Crespo

"Trump alienou uma grande parte do seu eleitorado base": Mário Crespo

Há 44 min
02:24
opinião
Bernardo Valente

"Donald Trump percebe que está a perder aos poucos o apoio da sua base"

Há 44 min
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:52

Imagens mostram o navio russo Moskva a arder

18 abr 2022, 10:43
00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

Hoje às 11:52
06:01

Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"

Ontem às 22:13
03:18

"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"

Ontem às 08:32
03:29

Cheias em Águeda: "Não é inédito, é normal e consideramos que seja benéfico"

Hoje às 12:56
07:00
opinião
José Pacheco Pereira

A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega

Ontem às 23:32
04:15

Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"

Ontem às 22:30
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

24 jan, 09:41
01:35

Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado

Ontem às 09:09
26:10
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: o "Global" na íntegra

Ontem às 22:01
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
19:40

"O temporal está declarado". Mário Crespo explica "uma semana sinistra" que anuncia o "fim de uma ordem mundial"

Ontem às 22:35