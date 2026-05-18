"Six-seven": este vídeo do Papa Leão XIV com jovens está a tornar-se viral

Há 39 min

Um vídeo do Papa Leão XIV tornou-se viral nas redes sociais, depois de o Sumo Pontífice aparecer a reproduzir o conhecido gesto “six-seven”, também associado à expressão “seis-sete” em inglês.

Um grupo de crianças e jovens acabou por convencer o líder da Igreja Católica a repetir o gesto com as mãos e a frase que tem circulado na internet. A reação do Papa correspondeu às expectativas dos presentes, provocando uma forte salva de palmas e risos entre os que assistiam.