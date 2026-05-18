Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Six-seven": este vídeo do Papa Leão XIV com jovens está a tornar-se viral

Há 39 min

Um vídeo do Papa Leão XIV tornou-se viral nas redes sociais, depois de o Sumo Pontífice aparecer a reproduzir o conhecido gesto “six-seven”, também associado à expressão “seis-sete” em inglês.

Um grupo de crianças e jovens acabou por convencer o líder da Igreja Católica a repetir o gesto com as mãos e a frase que tem circulado na internet. A reação do Papa correspondeu às expectativas dos presentes, provocando uma forte salva de palmas e risos entre os que assistiam.

Mundo

00:58

"Six-seven": este vídeo do Papa Leão XIV com jovens está a tornar-se viral

Há 39 min
00:49

O momento em que dois aviões da Marinha dos EUA colidem em pleno espetáculo aéreo

Há 40 min

Brent sobe e ultrapassa 111 dólares devido a novas tensões no Médio Oriente

Há 1h e 53min

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Há 2h e 11min

"Não vai restar nada": Trump deixa aviso ao Irão após reunião com equipa de segurança nacional

Há 2h e 27min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ataque russo com drones e mísseis atinge centro e sul da Ucrânia e faz pelo menos 20 feridos

Há 2h e 46min
Mais Mundo

Mais Vistos

00:48

Tumultos à porta da loja da Swatch em Milão

Ontem às 12:49
02:50

Satanás 2: este é o novo míssil com que a Rússia conseguiria atingir Portugal em menos de 10 minutos

Ontem às 14:36
08:05
opinião
Marco Serronha

Mais de mil drones no maior ataque do último ano à Rússia. "Ucrânia está nitidamente a aumentar a sua capacidade"

Ontem às 14:42
06:34

Putin "voltou atrás com a sua palavra" e fez a "desfeita" a Trump ao dizer que "o vai afastar das negociações"

11 mai, 11:27
03:39
opinião
Agostinho Costa

"A realidade dos factos é que Trump chega a Pequim e Xi Jinping fala-lhe logo na armadilha de Tucídides"

16 mai, 12:52
00:37

"Enquanto tentava ajudar a senhora com as pernas amputadas, ele fugiu"

Ontem às 09:45
03:37
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump "já quer muito menos do Irão do que queria inicialmente, que era a rendição incondicional"

Ontem às 20:16
26:22
opinião
Agostinho Costa

"Os chineses já perceberam que, se houver uma guerra, não atacam Taiwan: atacam antes as bases americanas na zona"

15 mai, 16:13
25:34

“Trump não trouxe nada de volta”: Paulo Portas diz que Xi Jinping marcou o encontro com Taiwan

Ontem às 22:00
02:05
opinião
Tiago André Lopes

"Pode ser uma desculpa política apenas para o ataque acontecer". Irão prepara-se para reinício da guerra

Ontem às 12:14
05:54

Arrepiante! Jorge Costa homenageado pela voz de Gavin James nos Aliados

Ontem às 01:30
02:13

Financiador milionário do Chega processa Estado português nos EUA

15 mai, 21:19