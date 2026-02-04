Situação no Mondego preocupa: Governo preparado para evacuar região de Coimbra assim que necessário

Há 57 min

Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e da Energia, alerta para o agravamento do estado do tempo na quinta-feira, com a passagem da depressão Leonardo, a “quinta grande tempestade” deste inverno. A ministra admite que a maior preocupação é a possibilidade de cheias no rio Mondego e que, atendendo a essa eventualidade, as autoridades estão preparadas para retirar as populações na região de Coimbra. O mau tempo volta na próxima semana, prevendo-se um “novo pico” a partir de segunda-feira.