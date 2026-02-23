"Situação no México não escalará se existir já um acordo entre a presidente com alguns dos elementos que podem ser os intervenientes"
Paulo Dias
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.
Há 28 min

Paulo Dias, especialista em Segurança da CNN Portugal, analisou a crise de segurança vivida no Máxico após a morte de "El Mencho".

Paulo Dias

"Situação no México não escalará se existir já um acordo entre a presidente com alguns dos elementos que podem ser os intervenientes"

Há 28 min
Anselmo Crespo

"No essencial, acho que Luís Neves é uma pessoa mais do que qualificada para a pasta"

Há 29 min
"Luís Neves diz que a PJ tem de ser aumentada. Isso é um bom sinal para a mesa de negociações"

Há 29 min
05:37

"O problema dos ficheiros Epstein é que não há nenhum indício que a polícia tenha ido atrás destas pistas"

Há 30 min
Hugo Beleza

"Estes homens tinham uma disponibilidade grande para, sempre que tinham informações relevantes, disponibilizá-las para Epstein"

Há 1h e 44min
Henrique Machado

"Nunca tínhamos assistido à passagem de um polícia de carreira" para o Governo

Há 2h e 19min
México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

Ontem às 21:56
Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

Ontem às 21:58
Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Hoje às 11:44
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Ontem às 23:29
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Hoje às 10:23
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Ontem às 17:30
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

Ontem às 23:04
"Ciclone-bomba" vai atingir três cidades dos EUA

Hoje às 09:33
«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»

Hoje às 15:32
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
Do "revés" de Trump ao "terramoto" em Buckingham: "Global", de Paulo Portas, na íntegra

Ontem às 22:40
Jorge Silva Carvalho

Jovem português acusado de espionagem a favor da Rússia é ex-militar e "tem recursos"

Ontem às 23:01