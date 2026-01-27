"Será preciso trabalhar" nos "locais sujeitos a inundações muito rápidas". "Bens resolvem-se, mas vidas não"

Há 2h e 29min

Joaquim Poças Martins, antigo secretário de Estado do ambiente, afirma que as cheias e inundações exigem prioridade absoluta à proteção de pessoas, sublinhando que há situações com risco de vida que continuam a exigir mais planeamento e prevenção.

Destaca ainda o papel da Proteção Civil, dos bombeiros e das autarquias na mitigação dos impactos, num contexto de eventos extremos agravados pelas alterações climáticas.