Será Portugal porventura um país seguro?
Carlos Magno
Há 54 min
Acasos Objetivos, com Carlos Magno.
Comentadores
12:15
opinião
Carlos Magno
Será Portugal porventura um país seguro?
Há 54 min
03:42
opinião
Agostinho Costa
"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"
Há 56 min
03:20
"Se os Estados Unidos avançarem militarmente é o fim da NATO"
Há 56 min
07:46
opinião
Luís Costa Ribas
"Donald Trump tem criado medidas que vai ser muito difícil outro presidente reverter"
Há 57 min
02:41
opinião
Adalberto Campos Fernandes
"Na política não fica bem a ninguém o papel do calimero"
Há 57 min
03:25
opinião
Jorge Silva Carvalho
Propagação da radicalização é "hoje mais fácil". "Temos todos de dar atenção à evolução destes movimentos"
Há 57 min
Mais Comentadores
Mais Vistos
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
19 jan, 23:36
14:08
opinião
Agostinho Costa
"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"
Ontem às 14:42
04:05
"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota
19 jan, 23:34
03:10
opinião
Rui Calafate
Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega
19 jan, 20:13
07:16
opinião
Tiago André Lopes
Gronelândia é um “não assunto” para 10 países da UE e isso impede o uso do instrumento anticoerção
Ontem às 11:45
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
18 jan, 23:28
05:07
"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"
19 jan, 16:04
17:19
Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra
19 jan, 22:05
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
03:56
opinião
Miguel Relvas
"O PSD cometeu um erro que vai custar caro"
19 jan, 20:16
01:30
As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha
19 jan, 12:33
24:32
opinião
Miguel Baumgartner
"Os EUA não são mais amigos nem parceiros da Europa. E, curiosamente, Macron já fala na China"
Ontem às 16:53