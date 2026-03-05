"Será difícil, sem introduzir armamento no Irão, que qualquer fação tenha a capacidade de enfrentar este regime"
Miguel Baumgartner, comentador da CNN Portugal, considera que os EUA estão a "tentar isolar a China", nomeadamente com as ofensivas na Venezuela e agora no Irão. Por outro lado, diz, Israel "quer ser a potência hegemónica do Médio Oriente". O Irão, por sua vez, está "a fazer a guerra que sabe que pode fazer", desde logo criando "o caos na região".

