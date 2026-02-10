Senadores dos EUA na Gronelândia tentam uma "mensagem de paz"
António Oliveira e Silva
Há 1h e 16min

Um grupo de senadores dos Estados Unidos deslocou-se à Gronelândia com a intenção de "reconstruir a confiança" entre os gronelandeses e os norte-americanos, depois das ameaças de Donald Trump, que disse ter a intenção de adquirir o território semiautónomo da Dinamarca. No grupo, dois democratas, um independente e uma republicana, numa comitiva que contou também com o ator Viggo Mortensen, com nacionalidade dinamarquesa e norte-americana. A deslocação da comitiva acontece quando há um ligeiro apaziguamento na região, depois de Trump ter colocado água na fervura. Depois das ameaças e das pressões sobre a Dinamarca e o conjunto do bloco europeu, Donald Trump aceitou, em janeiro, um processo de negociações que respeite o que define como os interesses e a segurança nacionais, a desenrolar-se no quadro da NATO. Até agora, não há muitos detalhes conhecidos relativamente sobre o processo. 

