"Sempre considerei a Ucrânia como a minha casa": Eddy, voluntário britânico, precisou de receber 14 litros de sangue depois de ficar ferido num ataque russo

Eddy Scott, voluntário militar britânico na Ucrânia, falou à CNN Portugal depois de ter perdido um braço e uma perna num ataque com drone enquanto prestava apoio humanitário junto da linha da frente. Apesar dos ferimentos, afirma sentir orgulho por ter servido a Ucrânia e diz esperar que os responsáveis por este tipo de ataques sejam responsabilizados. A entrevista é de Francisco Cordeiro de Araújo.