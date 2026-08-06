"Sempre considerei a Ucrânia como a minha casa": Eddy, voluntário britânico, precisou de receber 14 litros de sangue depois de ficar ferido num ataque russo
Especialista em Direito Internacional
Há 24 min
Eddy Scott, voluntário militar britânico na Ucrânia, falou à CNN Portugal depois de ter perdido um braço e uma perna num ataque com drone enquanto prestava apoio humanitário junto da linha da frente. Apesar dos ferimentos, afirma sentir orgulho por ter servido a Ucrânia e diz esperar que os responsáveis por este tipo de ataques sejam responsabilizados. A entrevista é de Francisco Cordeiro de Araújo.