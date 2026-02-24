"Sem substância, acaba por ser mais uma reunião da coligação de vontades"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 3min

Tiago André Lopes considera que a reunião da “coligação de vontades” serve sobretudo para assinalar politicamente os quatro anos de guerra, sem propostas negociais alternativas. O comentador da CNN Portugal aponta incoerências europeias e destaca ausências como as da Polónia, da Alemanha e do Reino Unido em Kiev