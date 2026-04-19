Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
Sporting
90'+4'
1 - 2
Benfica

"Sem o Irão não há negociação e segunda-feira lá vem o preço da energia por aí acima outra vez"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 25min

Os comentadores CNN Portugal Tiago André Lopes, especialista em Relações Internacionais, e coronel José Carmo, especialista militar, analisam a atualidade da guerra no Irão

Mundo

29:17

Agostinho Costa considera que "muito provavelmente não haverá negociações", o que haverá é "reinício das operações na próxima semana"

Há 12 min

Ucrânia acelera na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

Há 1h e 4min
07:22

"Sem o Irão não há negociação e segunda-feira lá vem o preço da energia por aí acima outra vez"

Há 1h e 25min

Veneno para ratos detetado em frasco de comida para bebé

Há 2h e 9min

Oito crianças mortas após tiroteio no estado norte-americano do Louisiana

Há 2h e 28min

“Caçadores do Hamas”. Exército israelita investiga soldado fotografado com emblema que pede "o fim do ódio" pois "está na hora da violência"

Há 2h e 57min
Mais Mundo

Mais Vistos

00:16

Em dia de dérbi e com trânsito cortado, adeptos jogam à bola em cima da Ponte 25 de Abril

Há 3h e 43min
17:56

Para Agostinho Costa, Trump "manipulou os mercados" para baixar o preço do petróleo e segunda-feira "vai haver lucros de milhões" para muita gente

Ontem às 22:38
44:58
opinião
Agostinho Costa

"Israel está a ter uma surpresa muito amarga. Guerra com o Líbano mudou completamente"

17 abr, 18:58
01:18:27

O debate entre Pacheco Pereira e André Ventura na íntegra

13 abr, 23:46
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
01:23

Entraram armados num banco, fizeram 25 reféns e fugiram pelos esgotos sem deixar rasto. Aconteceu em Nápoles

17 abr, 21:43
13:03

"Na guerra do Irão, infelizmente, estamos a discutir quem é que foi mais homem e mais viril. E isto é uma tragédia"

Ontem às 21:58
03:29
opinião
Agostinho Costa

Nova ronda de negociações "poderá servir como uma manobra para que os EUA ganhem tempo para fazerem uma ação decisiva sobre o Irão"

17 abr, 22:59
20:48

"Os populistas que se tentam apropriar do nome de Jesus são aqueles que menos cumprem"

Ontem às 21:19
01:36

Polígrafo. Combustível low-cost é mais barato porque não cumpre normas portuguesas?

17 abr, 22:14
00:56

"Pesadas baixas": Irão insiste que destruiu armazém de armas ucraniano no Dubai. Mas Kiev continua a negar

29 mar, 10:23
50:18
opinião
Anselmo Crespo

Trump: um caso psiquiátrico

Ontem às 08:06