"Sem o Irão não há negociação e segunda-feira lá vem o preço da energia por aí acima outra vez"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 25min
Os comentadores CNN Portugal Tiago André Lopes, especialista em Relações Internacionais, e coronel José Carmo, especialista militar, analisam a atualidade da guerra no Irão