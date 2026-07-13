Sem as sanções da União Europeia, "a Rússia vai continuar a lucrar com a guerra no Médio Oriente"

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Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia tentam esta segunda-feira desbloquear o 21.º pacote de sanções contra a Rússia, ainda sem consenso entre os Estados-membros. As divergências concentram-se nas restrições ao gás natural liquefeito russo e aos serviços marítimos, embora Bruxelas possa avançar já com a inclusão de cerca de 250 pessoas e entidades na lista de sancionados. O correspondente europeu da CNN Portugal, António Assis Teixeira, faz-nos o ponto de situação do encontro.