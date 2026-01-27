"Seguro tem de ter o cuidado de não deixar Ventura falar sozinho para os indecisos"
Há 42 min
Miguel Santos Carrapatoso afirma que António José Seguro terá de responder a André Ventura no debate desta terça-feira e evitar uma postura excessivamente defensiva. O comentador da CNN Portugal sublinha o risco de desmobilização e a necessidade de disputar os eleitores indecisos da direita.