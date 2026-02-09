Seguro deixou "avisos" ao Governo e Montenegro já percebeu que "a reforma laboral com que andava a sonhar será a primeira grande vítima das novas circunstâncias"
Miguel Santos Carrapatoso
Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção
Há 1h e 15min

Numa análise ao discurso de vitória de António José Seguro, Miguel Santos Carrapatoso destaca os “avisos” do Presidente da República eleito dirigidos ao Governo liderado por Luís Montenegro, que já percebeu que “a reforma laboral com que andava a sonhar será a primeira grande vítima” do novo contexto político.

02:31
