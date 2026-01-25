Secretária da Segurança Nacional acusa Pretti de "terrorismo doméstico"

Há 2h e 55min

A secretária da Segurança Nacional dos Estados Unidos acusa Alex Pretti de terrorismo doméstico e que a ação foi incentivada por um governador mentiroso e corrupto.

Kristi Noem diz que o homem de 37 anos morto pelos agentes do ICE não tinha intenções de protestar de forma pacífica e que ameaçou a segurança dos agentes, acrescentando que o agente que disparou agiu em conformidade com os protocolos para garantir a segurança dos colegas.

E.U.A.

"Por favor, revelem a verdade sobre o nosso filho". Pais do homem abatido pelo ICE acusam administração Trump de espalhar "mentiras repugnantes"

Há 58 min
03:01

"Parece-me que Donald Trump está a extravasar o mandato que recebeu dos americanos"

Há 1h e 43min
03:31

O "cocktail explosivo" que tomou conta dos EUA. "Há um clima de medo de ambos os lados"

Há 1h e 50min

Trump elogia tropas britânicas após gerar indignação com comentários a minimizar papel dos aliados da NATO no Afeganistão

Há 2h e 47min
00:50

Secretária da Segurança Nacional acusa Pretti de "terrorismo doméstico"

Há 2h e 55min
00:29

Governador do Minnesota não confia nos agentes federais

Há 2h e 55min
Mais E.U.A.

Mais Vistos

05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

Ontem às 09:41
02:48

Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique

Ontem às 08:39
01:35

Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado

Há 3h e 1min
07:31
opinião
Agostinho Costa

Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"

23 jan, 23:47
00:55

O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais

Ontem às 23:37
04:25

Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês

Ontem às 10:20
10:17
opinião
João Marques de Almeida

"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"

Ontem às 00:06
03:26

EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"

Ontem às 08:39
02:47

Depois de madrugada dura, depressão Ingrid dá tréguas no Furadouro

Ontem às 09:16
00:26

Tiroteio fatal em Minneapolis foi apanhado pelas câmaras

Ontem às 21:39
03:59

"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"

Ontem às 10:46
03:30

"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior

23 jan, 11:00