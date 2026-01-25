Secretária da Segurança Nacional acusa Pretti de "terrorismo doméstico"

Há 2h e 55min

A secretária da Segurança Nacional dos Estados Unidos acusa Alex Pretti de terrorismo doméstico e que a ação foi incentivada por um governador mentiroso e corrupto.

Kristi Noem diz que o homem de 37 anos morto pelos agentes do ICE não tinha intenções de protestar de forma pacífica e que ameaçou a segurança dos agentes, acrescentando que o agente que disparou agiu em conformidade com os protocolos para garantir a segurança dos colegas.