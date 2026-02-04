Se vive em zonas habitualmente inundáveis, esteja"muito alerta" na próxima noite
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 20min

O comandante Paulo Santos explica que todos os meios estão mobilizados, mas alerta para risco elevado de cheias devido à saturação dos solos e às descargas das barragens. O comandante apela ainda à retirada preventiva de bens e viaturas, sobretudo em zonas inundáveis e áreas urbanas baixas.

Comentadores

06:13

"Temos um país extremamente exposto a secas muito severas e ao mar"

Há 1h e 6min
07:00
opinião
Comandante Luís Martins

Bombeiros fazem avisos porta a porta perante risco iminente de cheias

Há 1h e 14min
03:05
opinião
João Marcelino

"Faltou liderança emocional ao Governo"

Há 1h e 16min
03:48
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"O Governo está a fazer controlo de danos depois de um péssimo arranque"

Há 1h e 17min
02:19
opinião
Miguel Pinheiro

"Em alguns momentos, o Governo exagerou na incompetência"

Há 1h e 18min
07:59
opinião
Comandante Paulo Santos

Se vive em zonas habitualmente inundáveis, esteja"muito alerta" na próxima noite

Há 1h e 20min
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Hoje às 00:08
01:04

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

Ontem às 22:21
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

Ontem às 21:41
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

Ontem às 12:51
02:20

Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"

Ontem às 15:01
02:21

Primeiro um barulho assustador, depois o vazio: a imagem que mostra a força da tempestade na primeira pessoa

Ontem às 21:22
04:32

Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos

2 fev, 17:34
03:34

Portugal passa a estar em estado de prontidão máximo por causa do mau tempo

Ontem às 18:36
00:53

Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia

Ontem às 18:02
00:46

A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou

2 fev, 16:45
05:49
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Novo anúncio sobre Barragem de Girabolhos "é um bom exemplo de um Estado que é difícil levar a sério"

Ontem às 15:49
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

Ontem às 22:32