Se vive em zonas habitualmente inundáveis, esteja"muito alerta" na próxima noite

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.

Há 1h e 20min

O comandante Paulo Santos explica que todos os meios estão mobilizados, mas alerta para risco elevado de cheias devido à saturação dos solos e às descargas das barragens. O comandante apela ainda à retirada preventiva de bens e viaturas, sobretudo em zonas inundáveis e áreas urbanas baixas.