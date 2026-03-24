"Se Trump tiver o 'feeling' de que é preciso colocar botas no terreno isto pode tornar-se um Vietname com esteroides"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 45min

O comentador da CNN Portugal João Ferreira Dias analisa uma eventual participação dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita na guerra contra o Irão, bem como os feelings do presidente dos Estados Unidos sobre este conflito.

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João Ferreira Dias

"Se Trump tiver o 'feeling' de que é preciso colocar botas no terreno isto pode tornar-se um Vietname com esteroides"

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