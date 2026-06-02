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"Se Trump não consegue controlar o seu aliado no Médio Oriente, quanto mais a Rússia"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 26min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa as motivações por detrás do ataque russo desta madrugada contra território ucraniano, que vitimou pelo menos 22 pessoas, e o papel dos mediadores no acordo de paz.

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