"Se Trump não consegue controlar o seu aliado no Médio Oriente, quanto mais a Rússia"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 26min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa as motivações por detrás do ataque russo desta madrugada contra território ucraniano, que vitimou pelo menos 22 pessoas, e o papel dos mediadores no acordo de paz.