Se sentir que uma publicação nas redes sociais é uma ofensa à sua pessoa, é desta maneira que se pode queixar

Hoje às 10:30

Face às ofensas ou denúncias feitas nas redes sociais, o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Silva, explica que os lesados dispõem de vias criminais, civis e administrativas para proteger o bom nome e a reputação. No espaço de análise Soluções Legais, da CNN Portugal, destaca ainda o certificado de facto como meio essencial para preservar prova antes da remoção de conteúdos online.

Crime e Justiça

Cadáver encontrado em alojamento local em Albufeira. PJ investiga

Há 2h e 0min

Burla imobiliária provoca prejuízo de milhões em Palmela

Há 2h e 53min

Prisão preventiva para jovem acusado de agressões aos avós nas Caldas da Rainha

Hoje às 13:17

PJ entregou às autoridades alemãs suspeito de triplo homicídio da família em Cabo Verde

Hoje às 13:05

Inspetor da ASAE detido por disparar contra homem por ciúmes. Usou arma de serviço

Hoje às 11:16

Estrangeiro condenado no Brasil por homicídio detido pela PJ nas Caldas da Rainha

Hoje às 11:16
Mais Crime e Justiça

Mais Vistos

03:13

Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais

Ontem às 20:36
08:53

Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos

Ontem às 09:53
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
04:01
opinião
Tiago André Lopes

"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"

Ontem às 23:58
04:32

Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"

12 jan, 22:33
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
00:32

A imagem do que se está a passar no Irão: centenas à procura de familiares numa rua cheia de corpos

Ontem às 18:30
12:56
opinião
Miguel Baumgartner

"Podemos estar a assistir à possibilidade de a Dinamarca e a Gronelândia fazerem um acordo comercial com os EUA" - "um acordo quase coagido"

Hoje às 09:58
02:10

Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana

12 jan, 20:35
02:14
opinião
Diana Soller

Temos de recuar a 500 anos antes de Cristo para entender a posição da Dinamarca sobre a Gronelândia

Ontem às 23:50
01:52

«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»

Hoje às 14:04
04:43
opinião
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

12 jan, 20:07