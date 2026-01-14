Se sentir que uma publicação nas redes sociais é uma ofensa à sua pessoa, é desta maneira que se pode queixar

Hoje às 10:30

Face às ofensas ou denúncias feitas nas redes sociais, o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Silva, explica que os lesados dispõem de vias criminais, civis e administrativas para proteger o bom nome e a reputação. No espaço de análise Soluções Legais, da CNN Portugal, destaca ainda o certificado de facto como meio essencial para preservar prova antes da remoção de conteúdos online.