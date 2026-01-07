Se o Irão atacar Israel, "haverá tempo de preparação" para Netanyahu reagir

Ontem às 10:15

Os protestos no Irão já provocaram pelo menos 29 mortos e a violência continua a alastrar nas ruas. Num cenário de crescente tensão, Israel tentou enviar uma mensagem ao governo iraniano através da Rússia, mas Teerão não acredita na posição israelita, aumentando o risco de um novo confronto entre os dois países. O correspondente da CNN Portugal, Henry Galsky, em Haifa, faz um ponto de situação.