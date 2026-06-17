"Se houvesse um memorando de entendimento tinha sido assinado na segunda-feira. Ninguém espera cinco dias para assinar o que está acordado"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 43 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que "ainda não há um acordo" entre EUA e Irão.