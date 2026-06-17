MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Se houvesse um memorando de entendimento tinha sido assinado na segunda-feira. Ninguém espera cinco dias para assinar o que está acordado"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 43 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que "ainda não há um acordo" entre EUA e Irão.

Comentadores

03:48
opinião
Tiago André Lopes

"Se houvesse um memorando de entendimento tinha sido assinado na segunda-feira. Ninguém espera cinco dias para assinar o que está acordado"

Há 43 min
03:57

Irão "conseguiu resistir" e Trump está a "viver com uma garantia ficcional"

Há 43 min
03:39
opinião
Rafael Martins

"A AIEA sabia que o Irão estava a acumular urânio altamente enriquecido e para que propósitos"

Há 43 min
06:56

Qual é o papel de Cristiano Ronaldo na Seleção? O debate na CNN Portugal

Há 44 min
03:46
opinião
Diana Soller

"A grande vitória do Irão está no erro dos Estados Unidos"

Há 44 min
00:47
opinião
Pedro Adão e Silva

"Se o Cristiano Ronaldo se chamasse José Manuel, peço imensa desculpa, mas não jogava"

Há 1h e 52min
Mais Comentadores

Mais Vistos

01:50

Jovem morre após ser lançada de uma ponte sem corda numa atividade radical

15 jun, 15:41
00:57

Câmaras de videovigilância registam o momento da queda de helicóptero no Rio de Janeiro que causou a morte do cantor Oliver Tree

15 jun, 09:45
03:38
opinião
Agostinho Costa

"Na prática, o acordo reconhece a soberania do Irão no Estreito de Ormuz. Isto muda tudo"

15 jun, 19:33
03:09
opinião
Manuel Serrano

"O Irão descobriu uma ferramenta que nunca pensou usar"

15 jun, 23:26
02:04

"Os cobardes fugiram". Jovem violentamente espancado durante noite de Santos Populares

15 jun, 22:19
00:55

Bubista comete gafe e confunde Uruguai com... Argentina

15 jun, 11:30
01:03

Exportava tecnologia ilegal: português detido por negócios com China e Irão

15 jun, 22:18
04:42
opinião
Agostinho Costa

"A situação no terreno não é bem a que Zelensky publicita" mas "o Führer quando estava no bunker também dizia que estava a ganhar a guerra"

Há 2h e 34min
00:51

As imagens após um ataque da Rússia a um local milenar no centro de Kiev

15 jun, 16:36
23:08
opinião
Mário Centeno

Portugal tem "o mais dinâmico dos mercados de trabalho na Europa". Centeno explica porque é benéfico mudar de emprego

15 jun, 23:48
04:46

"Não há noção: queriam que a Seleção fosse para a 'Pensão da Tia Anica?' Outra coisa é a preparação e o empenho e esses são inegociáveis"

15 jun, 21:50
00:31

"A probabilidade de um choque a Leste com a Rússia é cada vez maior. Estamos a preparar-nos"

Ontem às 09:49