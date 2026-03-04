"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
O major-general Agostinho Costa acredita que os EUA “já perceberam que uma campanha aérea não vai mudar o regime no Irão”. Por isso, “já têm um plano B”, que deverá “incomodar muito a Turquia”.

"Há necessidade de perceber em que medida é que pode estar em causa a ativação das cláusulas de defesa coletiva" - como o artigo 2, n.º 7

Agostinho Costa

José Alberto Azeredo Lopes

Irão "tem, de facto, direito a legítima defesa se considerarmos, como eu considero, que este ataque [dos EUA e de Israel] é um ato de agressão armada"

Sónia Sénica

Regime iraniano "teve um erro estratégico: tentou visar alvos em países do Golfo que até agora estavam a tentar manter-se fora" do conflito

Margarida Davim

"Estamos na fase em que o que vale é a lei do mais forte" e Montenegro percebeu "que somos um país fraco"

Rui Calafate

Sánchez "está a usar a política internacional para parecer o campeão paladino da esquerda contra Trump"

