"Se há país que exporta cocaína para os EUA é a Colômbia". Será o próximo alvo de Trump?

Há 1h e 58min

Francisco Pereira Coutinho explica como a Colômbia poderá ser um dos próximos alvos de Donald Trump. “Acredito que seja mais uma manobra de pressão dos americanos”, refere o comentador da CNN Portugal, perante o processo eleitoral que vai ter lugar naquele país. Pereira Coutinho vinca que Trump se sente “empoderado” para outras ações como a que foi levada a cabo na Venezuela. O comentador debruça-se ainda sobre a “obsessão” de Trump com a Gronelândia.