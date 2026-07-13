"Se é verdade que a Ucrânia se defendeu graças ao esforço europeu, também é verdade que a Ucrânia nos dá cartas, nomeadamente nos drones"

Há 1h e 56min

Helena Ferro de Gouveia, comentadora da CNN Portugal, analisa a atualidade da guerra na Ucrânia, no dia em que a Coligação da Boa Vontade se reuniu em Paris para reforçar o apoio à Ucrânia e avançar com o projeto Freyja, um sistema europeu de defesa contra mísseis balísticos. A iniciativa, apresentada por Volodymyr Zelensky, pretende desenvolver uma alternativa mais barata e de produção mais rápida aos sistemas Patriot, com a participação de dez países europeus.