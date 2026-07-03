"Se continuarmos a ter cidadãos negligentes, vamos continuar a ter incêndios a devastar o património de todos"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 15min
O comandante Paulo Santos, comentador da CNN Portugal, partilha dicas para que a população se possa proteger dos incêndios. E lamenta que ações negligentes continuem a resultar em fogos.