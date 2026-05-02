Se as hostilidades param, há "uma espécie de congelamento do relógio"? "Não há um entendimento claro"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 46min

Tiago André Lopes analisa a carta enviada por Donald Trump ao Congresso na tentativa de mostrar que ainda não passaram os 60 dias desde que a guerra no Irão começou que o obrigam a pedir uma autorização para continuar.

O comentador da CNN Portugal lembra também que esta não seria a primeira vez que uma Presidência norte-americana violaria esta resolução, tendo em conta que "o mesmo aconteceu na Líbia com as operações lançadas por Obama".