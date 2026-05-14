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"Se a China tivesse a intenção de falar com o Irão, não estaríamos a assistir a Teerão dizer que está pronto para a guerra"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 6min

O tenente-general Marco Serronha não prevê "nenhum tipo de entendimento" entre China e EUA sobre a situação geopolitica internacional. Segundo o especialista militar da CNN Portugal, esta será antes uma cimeira "de alertas e acordos importantes", nomeadamente no plano comercial.

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