"Se a China tivesse a intenção de falar com o Irão, não estaríamos a assistir a Teerão dizer que está pronto para a guerra"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 6min

O tenente-general Marco Serronha não prevê "nenhum tipo de entendimento" entre China e EUA sobre a situação geopolitica internacional. Segundo o especialista militar da CNN Portugal, esta será antes uma cimeira "de alertas e acordos importantes", nomeadamente no plano comercial.