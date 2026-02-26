Santos Silva lembra quando Portugal foi "arrastado" para uma "violação flagrante do Direito Internacional". "Agora ainda é pior"

Há 35 min

Augusto Santos Silva, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, considera que o Governo está a ter "cautela" em relação aos recentes movimentos norte-americanos na Base das Lajes.

Sublinhando a relação "excelente" que Portugal mantém com os EUA, Santos Silva lembra a Cimeira das Lajes sobre o Iraque, em que "Portugal estava a ser arrastado para a posição de ilegitimidade", perante uma "violação flagrante do direito internacional". Agora, diz, "é muito pior".

"Se há momento em que Portugal tem de ser claro na defesa do direito internacional e das instituições às quais o direito internacional comete, e só elas comete o poder de tornar legítimas eventuais intervenções, é agora", defende o antigo ministro.