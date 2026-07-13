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Sandra Felgueiras sobre o caso Luís Neves: "Parece-me mais grave do que as obras na casa de Luís Montenegro"
Sandra Felgueiras
Jornalista de investigação e coordenadora do programa Exclusivo da TVI | Pivô do Jornal Nacional da TVI
Há 1h e 49min

Ainda segundo a jornalista de investigação, o antigo diretor nacional da Polícia Judiciária "devia ter percebido que contratar este empreiteiro é um conflito de interesses". Sandra Felgueiras revelou ainda que a assessoria de Luís Neves prometeu enviar à CNN, esta segunda-feira, os comprovativos de pagamento, "mas até agora não recebemos nada". 

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