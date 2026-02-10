Sánchez regressa à Andaluzia. Depressão Marta deixa 11 mil desalojados
António Oliveira e Silva
Há 1h e 16min

Depois de semanas de chuvas torrenciais que afetaram várias províncias do sul de Espanha, foi a vez da depressão Marta deixar o caos na Andaluzia. As autoridades falam em 11 mil deslocados e alertam para o facto de que a acalmia nas chuvas não ser sinónimo de que as cheias acabaram. Foi o mesmo que disse o primeiro-ministro espanhol em visita a São Roque. Pedro Sánchez pediu à população para não baixar a guarda e manter-se alerta. Mas os problemas em Espanha não se limitam às chuvas torrenciais e cheias. Na província de Cáceres, a queda de neve, superior ao habitual para a época, provocou dezenas de ocorrências. Esta semana, pelo menos 10 Comunidades Autónomas devem permanecer em estado de alerta.

Europa

Epstein continua a fazer ondas do outro lado do Atlântico — do governo britânico à família real

Há 46 min
01:41

Sánchez regressa à Andaluzia. Depressão Marta deixa 11 mil desalojados

Há 1h e 16min

GUERRA AO MINUTO | UE evita especular sobre data de adesão da Ucrânia, apesar de crescerem rumores sobre a mesma acontecer em 2027

Ontem às 20:17

"Recordar os mortos não é política, é dignidade". Atleta ucraniano proibido de usar "capacete de memória" nos Jogos Olímpicos de Inverno

Ontem às 19:00

UE prepara sistema de mensagens via satélite para funcionar mesmo em apagão total

Ontem às 11:14

Macron defende endividamento europeu para financiar investimentos estratégicos

Ontem às 08:14
Mais Europa

Mais Vistos

02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

9 fev, 23:07
01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Ontem às 15:58
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

9 fev, 23:42
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Ontem às 08:41
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Ontem às 08:57
03:09
opinião
Luís Vilar

"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"

9 fev, 23:11
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

9 fev, 21:30
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Ontem às 12:02
06:52
opinião
Jorge Mendes

Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"

9 fev, 09:24
04:35

O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês

Ontem às 12:12
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16