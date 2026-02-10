Sánchez regressa à Andaluzia. Depressão Marta deixa 11 mil desalojados

Há 1h e 16min

Depois de semanas de chuvas torrenciais que afetaram várias províncias do sul de Espanha, foi a vez da depressão Marta deixar o caos na Andaluzia. As autoridades falam em 11 mil deslocados e alertam para o facto de que a acalmia nas chuvas não ser sinónimo de que as cheias acabaram. Foi o mesmo que disse o primeiro-ministro espanhol em visita a São Roque. Pedro Sánchez pediu à população para não baixar a guarda e manter-se alerta. Mas os problemas em Espanha não se limitam às chuvas torrenciais e cheias. Na província de Cáceres, a queda de neve, superior ao habitual para a época, provocou dezenas de ocorrências. Esta semana, pelo menos 10 Comunidades Autónomas devem permanecer em estado de alerta.