Sam Neill era "um pacifista" que não quis viver em Hollywood "para ter uma quinta na Nova Zelândia, produzir vinhos e ter uma vida muito pacata"
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O ator neozelandês, conhecido pelo papel do paleontólogo Alan Grant na saga “Jurassic Park”, morreu esta segunda-feira, aos 78 anos, em Sydney. A família revelou que a morte foi “súbita e inesperada” e ocorreu depois de o ator ter anunciado, em abril, que estava livre do cancro do sangue que lhe fora diagnosticado em 2021.
A jornalista Maria João Rosa recorda-nos o ator e o homem.