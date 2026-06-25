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Salman Rushdie em entrevista à CNN Portugal: "Não tenciono parar de escrever"
Luís Costa Ribas
Correspondente nos Estados Unidos da América
Há 43 min

Salman Rushdie é um dos escritores mais importantes dos últimos 50 anos. Chegou à ribalta e obteve reconhecimento mundial em 1981 com o livro "Os Filhos da Meia-Noite". Depois disso, tornou-se famoso tanto pelos seus livros como pela sentença de morte que os líderes do Irão decretaram contra ele em 1989. Acabaria por ser alvo de um ataque em 2022, ao qual sobreviveu, e, depois disso, já escreveu dois livros, o último dos quais será apresentado em Portugal. É a apresentação desse livro, e também a participação no evento literário BABELL, que traz Salman Rushdie a Portugal e que serviu de pretexto para uma conversa com ele em Nova Iorque

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