Saiu do autocarro e removeu todo o equipamento de autoproteção: comportamento de passageiro do Hondius faz soar alarmes em Tenerife

Há 1h e 56min

Um psiquiatra que esteve a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, foco do surto de Hantavírus, retirou a máscara e o equipamento de autoproteção recomendado pelas autoridades de Saúde, ao sair do autocarro que transportava os passageiros. A enviada especial da CNN Portugal Carolina Resende Matos dá conta dos detalhes da polémica que está a preocupar a população da ilha espanhola.