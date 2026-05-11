Saiu do autocarro e removeu todo o equipamento de autoproteção: comportamento de passageiro do Hondius faz soar alarmes em Tenerife
Jornalista da editoria de Sociedade. Acompanha as áreas de Justiça e Administração Interna.
Há 1h e 56min
Um psiquiatra que esteve a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, foco do surto de Hantavírus, retirou a máscara e o equipamento de autoproteção recomendado pelas autoridades de Saúde, ao sair do autocarro que transportava os passageiros. A enviada especial da CNN Portugal Carolina Resende Matos dá conta dos detalhes da polémica que está a preocupar a população da ilha espanhola.