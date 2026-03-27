"Sabemos que EUA e Israel fazem 300 ataques por dia ao Irão. O Irão faz 30 ou 40, mas são ataques com precisão"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 26min
O major-general Agostinho Costa analisa as mais recentes movimentações de Irão e EUA durante a guerra iniciada a 2 de março.