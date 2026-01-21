"Rutte arriscou e pode ter apresentado uma espécie de bluff a Trump para uma desescalada norte-americana" na Gronelândia
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 2min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, lembra que o acordo para a Gronelândia foi alcançado apenas com a presença de Donald Trump e Mark Rutte, sem a presença da Dinamarca e da Gronelândia: “Rutte arriscou”, defende.