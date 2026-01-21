"Rutte arriscou e pode ter apresentado uma espécie de bluff a Trump para uma desescalada norte-americana" na Gronelândia
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 2min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, lembra que o acordo para a Gronelândia foi alcançado apenas com a presença de Donald Trump e Mark Rutte, sem a presença da Dinamarca e da Gronelândia: “Rutte arriscou”, defende.

E.U.A.

Trump diz que tem um acordo "para sempre", "infinito", sobre a Gronelândia

Há 2h e 0min

Trump disse que "os EUA devolveram a Gronelândia à Dinamarca", mas não foi bem assim

Há 3h e 2min

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Há 3h e 47min

Trump quer "adquirir" a Gronelândia. Mas isto é o que diz a Constituição dos EUA

Ontem às 17:10

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06
03:47

O momento em que Donald Trump chega à Europa

Ontem às 12:28
Mais E.U.A.

Mais Vistos

04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
07:22

O momento em que Montenegro explica por que motivo não apoia Seguro contra Ventura na segunda volta

Ontem às 17:25
03:42
opinião
Agostinho Costa

"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"

20 jan, 23:58
04:34

Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas

Ontem às 10:53
14:08
opinião
Agostinho Costa

"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"

20 jan, 14:42
02:14

"Era o que faltava que o único voto legítimo e democrático" fosse em Seguro contra Ventura, diz Paulo Núncio (AD)

Ontem às 17:29
02:12
opinião
Tiago André Lopes

"Todo o discurso [de Donald Trump] teve muito pouco de diplomacia e cortesia"

Ontem às 15:02
03:32
opinião
Tiago André Lopes

Mark Rutte transformou-se no rosto do "servilismo bacoco que vai rastejando face aos imperativos de Washington”

Ontem às 10:53
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

Ontem às 20:29
03:57

Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)

19 jan, 23:36
02:21

«Fomos superiores, mas perdemos porque o futebol é um desporto de m****»

20 jan, 23:25
24:32
opinião
Miguel Baumgartner

"Os EUA não são mais amigos nem parceiros da Europa. E, curiosamente, Macron já fala na China"

20 jan, 16:53