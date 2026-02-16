Rússia vai mandar "um radical" para novas negociações de paz. O que esperar?
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 34 min
O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, faz um balanço da Conferência de Munique. “Marco Rubio, de algum modo, vincou que os EUA estão empenhados no vínculo à NATO, mas isso está dependente de os europeus terem mais capacidade militar”, considera.
O especialista antecipa ainda a nova ronda de negociações para alcançar a paz na Ucrânia. Marco Serronha lembra que a Rússia vai mandar “um radical”, partindo para o encontro com uma “conversa maximalista”. E traça as dificuldades para a realização de eleições livres na Ucrânia.