Rússia ataca Lviv: "Há suspeitas de que tenha sido utilizado um míssil Oreshnik"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Ontem às 23:33
Na noite desta quinta-feira, a Rússia atacou várias cidades ucranianas, sobretudo Kiev e Lviv. O tenente-general Marco Serronha afirma que, tendo sido utilizadas “ogivas múltiplas”, os russos podem ter recorrido a um míssil Oreshnik