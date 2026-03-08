TV
Rui Santos em campo - 8 de março de 2026
Ontem às 21:00
Com Joaquim Sousa Martins.
Videos
07:50
opinião
Alexandra Leitão
"Trump não pode dizer que obliterou as armas nucleares do Irão em junho e em março dizer que já as têm outra vez"
Há 1h e 11min
04:38
Lajes: "Apesar de tudo, temos de estar do lado do nosso aliado"
Há 1h e 11min
06:32
opinião
José Pacheco Pereira
Pacheco Pereira não gosta de "ser tratado por parvo" mas sentiu-se enganado sobre o uso da base das Lajes por parte dos EUA
Há 1h e 35min
04:05
opinião
Rafael Martins
Nomeação de Mojtaba Khamenei pode significar "conflito mais sangrento e prolongado"
Há 1h e 38min
14:14
opinião
Daniela Melo
"A rapidez com que se elegeu Khamenei pode ser indicativo da necessidade de ter todas as instituições iranianas a falar a uma só voz"
Há 1h e 42min
01:21
Irão tem novo Líder Supremo e também uma mensagem: "Não está à procura de um cessar-fogo"
Há 1h e 43min
Mais Videos
Mais Vistos
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
7 mar, 23:16
01:14
"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias
Ontem às 09:25
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
7 mar, 16:27
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
Ontem às 20:36
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
04:35
opinião
Agostinho Costa
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
Ontem às 19:34
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
7 mar, 17:38
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25
01:44
Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal
7 mar, 20:26
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
6 mar, 08:39
01:52
opinião
Tiago André Lopes
"Há duas razões" para que o Irão ainda não tenha revelado ao mundo o nome do novo líder supremo
Ontem às 12:41