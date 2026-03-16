Rui Santos em campo - 16 de março de 2026

Ontem às 20:00

Com Joaquim Sousa Martins.

Videos

01:11

Israel anuncia a morte de Ali Larijani

Há 19 min
05:49

"O aumento do preços dos alimentos não tem nada que ver com a guerra" - por enquanto

Há 23 min
05:14

"O que aconteceu no último verão foi dramático. A grávida tem de saber onde vai, antecipadamente, e que há uma porta aberta que lhe garante tranquilidade e segurança"

Há 31 min
05:51

Lei laboral: "Temos de nos tornar mais atrativos, previsíveis e flexíveis, porque só assim vamos conseguir investimento estrangeiro e potenciar o crescimento das nossas empresas"

Há 39 min
07:03

CGTP: "O Governo tem que provar como é que estas medidas vão aumentar a produtividade e a competitividade do país"

Há 39 min
05:29

As leis laborais em Portugal "são muito restritivas e estabelecem muitos obstáculos ao bom funcionamento das empresas"

Há 1h e 52min
Mais Videos

Mais Vistos

01:48

Robô detido pela primeira vez na história da humanidade por assediar transeunte

15 mar, 22:06
15:19

"Desde o final da Segunda Guerra Mundial que Portugal não tem defesa antiaérea minimamente credível"

15 mar, 21:59
07:32
opinião
Miguel Baumgartner

"Trump está perdido, nenhum dos cinco objetivos estabelecidos foi atingido até hoje"

Ontem às 11:07
04:05
opinião
Tiago André Lopes

"Porque é que a China ainda não está na região do Médio Oriente? Está muito empenhada em apoiar o seu aliado Paquistão"

15 mar, 19:31
04:25
opinião
Agostinho Costa

Apoio de países da NATO no conflito do Irão "desequilibraria uma realidade a que estamos habituados"

Ontem às 20:05
04:10

"O árbitro José Bessa foi prepotente não apenas com Dahl… Os árbitros têm de saber utilizar a autoridade, mas é preciso não consentir a prepotência que se viu em Arouca"

Ontem às 22:00
03:59
opinião
Agostinho Costa

"Os EUA sabem que, se atingirem infraestrutura petrolífera, o Irão paga em género" e "lá vai o petróleo para os 200 dólares"

15 mar, 22:58
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
00:09

O momento em que um hotel na zona mais segura de Bagdade é atingido em cheio por um drone

Ontem às 22:20
05:48
opinião
Tiago André Lopes

"O facto de Trump precisar de ajuda para desbloquear o Estreito de Ormuz é um sinal claro de que isto está a correr francamente mal"

Ontem às 18:47
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
13:36
opinião
Agostinho Costa

Operação em Kharg "é fundamentalmente mediática" e "talvez Trump se arrependa na segunda-feira quando abrirem os mercados"

14 mar, 23:39