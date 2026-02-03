Rui Moreira sabe "exatamente o que falhou" na resposta à depressão Kristin

Há 1h e 20min

Rui Moreira, ex-autarca do Porto e comentador da CNN Portugal, não quis responder à ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que disse não saber o que falhou, mas afirmou na CNN "saber exatamente o que falhou" na resposta aos estragos causados pelo mau tempo.

"Eu sei exatamente o que falhou. Em primeiro lugar o planeamento do país em termos de rede elétrica: se não tivéssemos 20% de cabos elétricos enterrados e tivéssemos 50%, naturalmente que não teria havido tanta consequência; depois percebemos que há uma descoordenação, por falta de massa crítica, entre os municípios que têm capacidade de por no terreno a Proteção Civil, os Bombeiros e tudo o mais e municípios pequenos vizinhos que, de facto, não têm esses recursos, não têm essa massa crítica", argumentou.