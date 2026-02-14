Rubio "tinha o poder de agitar as águas" em Munique. Escolheu "colocar água na fervura"

Há 1h e 6min

Na Conferência de Segurança de Munique, Marco Rubio adotou um tom apaziguador após um ano marcado por tensões transatlânticas e guerra tarifária .

Na Alemanha, o correspondente da CNN Portugal, António Assis Teixeira, diz que o secretário de Estado norte-americano elogiou a Europa como “berço da civilização” e reafirmou a parceria estratégica, apesar das divergências sobre defesa e migrações.