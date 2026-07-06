Ronaldo, na despedida, garante que sempre "espremeu o corpo até não dar mais". Martínez? "Muito grande". Jesus? "Não decido nada"

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Depois do Portugal-Espanha, o capitão agradece ao selecionador que está de saída, Roberto Martínez: "Gostei muito de trabalhar com ele". Se também ele, Ronaldo, sairá? Fica o tabu: "Não é importante agora se me sinto com vontade de continuar". Cristiano Ronaldo chorou no final do jogo "por frustração", admite que a Seleção "podia ter feito melhor", mas saí do Mundial "de consciência tranquila".

