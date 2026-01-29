Restabelecimento de comunicações em Leiria será "demorado" e "gradual". Escolas não devem reabrir todas na segunda-feira

Há 1h e 20min

Luís Lopes, vereador com o pelouro da Proteção Civil de Leiria, faz o ponto de situação na cidade, a mais afetada pela passagem da Depressão Kristin, e admite que o reabastecimento total da corrente elétrica em todo o concelho "vai demorar algum tempo".

De resto, deixa um apelo à população no que toca aos cabos expostos no solo: "Na dúvida, nunca toquem nesses cabos."