Restabelecimento de comunicações em Leiria será "demorado" e "gradual". Escolas não devem reabrir todas na segunda-feira
Há 1h e 20min
Luís Lopes, vereador com o pelouro da Proteção Civil de Leiria, faz o ponto de situação na cidade, a mais afetada pela passagem da Depressão Kristin, e admite que o reabastecimento total da corrente elétrica em todo o concelho "vai demorar algum tempo".
De resto, deixa um apelo à população no que toca aos cabos expostos no solo: "Na dúvida, nunca toquem nesses cabos."